Путин не сомневается в успехе российских спортсменов на предстоящих Олимпийских играх

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в предстоящих победах российских спортсменов на Олимпиадах в Пекине и Париже.

Российский лидер выступил с речью на торжественной церемонии вручения государственных наград олимпийским призерам, которая состоялась в Кремле. Глава государства выразил уверенность в успехах спортсменов на предстоящих зимних и летних Играх.

«И вы, и ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов, убедительно подтвердите — я в этом нисколько не сомневаюсь — своими яркими победами в равной, честной, бескомпромиссной борьбе свой статус», — выразил уверенность Путин.

Глава государства подчеркнул, что со стороны правительства олимпийцам будет оказана помощь для плодотворных тренировок и созданы для этого все условия. Также будут подключены силы Фонда поддержки олимпийцев России, который вносит свой вклад в развитие отечественного спорта высших достижений.