Комментатор Губерниев отреагировал на высказывание Путина о лимите в российском футболе

Дмитрий Губерниев прокомментировал слова президента России Владимира Путина о необходимости сохранить лимит на легионеров в РПЛ.

Президент России озвучил свое мнение касательно возможной отмены лимита на иностранных игроков в чемпионате России, однако решающее слово остается за РФС, подчеркнул комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре с журналистами Sport24 он напомнил, что «не Кремль» занимается реформой отечественного футбола.

«Об этом ведь сказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Поэтому тут нужно спокойно продолжать работать и пытаться решить проблему комплексно», — добавил комментатор.

Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в РПЛ в ходе состоявшегося накануне заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Глава государства напомнил, что сборная России по футболу продолжительное время не выступает на Олимпийских играх. Путин отметил, что отмена лимита на легионеров лишь ухудшит нынешнюю ситуацию.