ВКС РФ подняли истребитель МиГ-31 для перехвата норвежского самолета над Баренцевым морем

Истребитель Воздушно-космических сил России МиГ-31 поднялся в воздух для перехвата самолета Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что ВКС поднимали воздушное судно для сопровождения норвежского патрульного самолета, который приближался к российским рубежам. В ведомстве отметили, что МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Северного флота смог не допустить нарушения государственной границы.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря», — отметили в центре.

Некоторое время назад в июле российский Су-27 сопроводил многоцелевой истребитель ВВС Германии над акваторией Балтийского моря. О