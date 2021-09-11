В Люблино госпитализировали еще одного ребенка после отравления семьи арбузом

Сотрудники скорой медицинской помощи доставили в больницу с Совхозной улицы в Люблино еще одного ребенка, который отравился арбузом.

Медики сообщили, что это был уже девятый по счету человек, который пострадал от отравления. Жителям дома запретили пить воду из-под крана. На месте инцидента работают криминалисты.

Ранее в Москве была госпитализирована семья, предварительно отравившаяся арбузом. Ягоду пострадавшие купили в сети магазинов «Магнит». Два человека погибли в больнице. Правоохранители устанавливают точную причину смерти 15-летней девочки и ее 61-летней бабушки, назначен ряд проверок.