В Госдепе США пригрозили России санкциями за блокировку транзита газа через Украину

США прибегнут к санкциям, если РФ заблокирует транзит голубого топлива в Европу через Украину. Об этом заявил старший советник Госдепа по энергобезопасности Амос Хохштейн.

Во внешнеполитическом ведомстве США пригрозили антироссийскими санкциями. По словам Хохштейна, об этом говорилось еще в совместном заявлении Берлина и Вашингтона. В июле стороны подтвердили, что Германия обязалась приложить все ресурсы для содействия продлению транзитного соглашения. Действующие договоренности истекают в 2024 году.

«Чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену», — выступил дипломат на форуме YES Brainstorming в Киеве.

США будут делать все для готовности Германии к этому моменту, добавил Хохштейн. Сейчас «Газпром» гарантирует Украине прокачку 40 миллиардов кубометров газа в год. Однако строительство «Северного потока — 2» завершилось, что подтвердили в госкорпорации.