Никто в Европе не испытывает благодарности к России и ее президенту Владимиру Путину за все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить ей энергетическую безопасность.

Об этом в своем блоге рассуждает известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя завершение строительства «Северного потока – 2» и сообщения о том, что поставки топлива по новому газопроводу могут начаться уже с 1 октября.

Этому, по мнению эксперта, могут помешать разве что американцы, если они смогут так напрячь немцев, что те в итоге согласятся замерзнуть предстоящей зимой и в итоге заплатить еще дороже.

От Америки, по мнению Сатановского, можно ждать чего угодно, например, новых антироссийских санкций, под каким-нибудь очередным надуманным предлогом.

«К примеру, за то, что она (Россия) Дальний Восток в невесть какие отдаленные времена к себе незаконно присоединила, забрав его у Китая. Как раз такое журналистское расследование у них в газетах появилось. Ужасно прикольно, если вспомнить, про Опиумные войны и про то, как тогда Китай японцы, европейцы и американцы на части рвали», — отмечает эксперт-востоковед.

При этом он напоминает, что немцам тогда достался от Китая «немалый куш», а также Германия прирезала себе изрядные территории в Африке и на островах Тихого океана. Но этим цивилизованным и культурным людям такие вещи простительны, иронично отмечает Сатановский.

«Особенно Великая Отечественная по этой части тепло в России вспоминается. Да и про Первую Мировую еще не все забыли. Про Брестский мир, который, судя по всему, плавно перетек в Минские соглашения», — рассуждает политолог.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Российский президент Владимир Путин, по его словам, питает к Германии самые теплые чувства, возможно, потому, что он много работал там в молодости. А теперь президент РФ именно с этой страной развивает партнерские отношения и, невзирая на все помехи, тянет туда газопроводы.

«Никакой охоты воевать с нынешними европейцами нету у этого человека, хотя давно уже есть за что. Одна Украина чего стоит, — удивляется Сатановский. — Пытается он выстроить мир на вечные времена и трубами его скрепить».

Но в Европе очень мало тех, кто благодарен Путину за его стремление обеспечить ее энергетическую безопасность. Даже федеральный канцлер Германии Ангела Меркель лишь улыбается приклеенной со времен ГДР улыбкой. А страны, которые расположились между РФ и Германией, те и вовсе в панике и истерике.

Это касается и стран Балтии, которые всегда чем-то недовольны, и Польши, которая из-за российско-белорусских военных учений объявила на своих границах чрезвычайное положение, и Украины, которая после завершения строительства «Северного потока – 2» заговорила о возможной войне с Россией, перечисляет Сатановский.

При этом, отмечает эксперт, сами страны Восточной Европы постоянно проводят у себя антироссийские военные учения НАТО и этим гордятся, не понимая, очевидно, что ядерные атаки против РФ, которые на их территориях отрабатывают американцы и британцы, автоматически превращают их страны в мишени для ответных ударов. Не говоря уже о том, что эти страны тратят огромные деньги на устаревшее американское оружие, которое Штатам было бы дороже утилизировать.

mon.gov.pl /

По мнению Сатановского, эти «странные люди», просто не хотят понять, что тем, кто хочет просто мирно спокойно жить, это удастся, и неважно в какой стране, а тем, кто не хочет мира и спокойствия – а таких на удивление много – предстоит добыть себе «нелимитированные объемы» приключений.

«И кто им тогда в этом будет виноват? Пушкин? Бебель и Гегель? Шпенглер с Кантом и Шопенгауэром? Или Путин с Лавровым и Шойгу? – задается политолог риторическими вопросами. — Не Обама же с Трампом и Байденом. Американцы никогда ни в чем не бывают виноваты. Как тот слон в посудной лавке».

А также ни в чем не будут чувствовать своей вины и местные политики, которые приложили все силы к разрушению отношений с Россией. Даже стоя на руинах своих стран, такие люди никогда ни в чем не виноваты, и опыт истории их ничему не учит, заключил Сатановский.