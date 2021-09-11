Сатановский: Путин пытается построить вечный мир, скрепляя его трубами

Никто в Европе не испытывает благодарности к России и ее президенту Владимиру Путину за все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить ей энергетическую безопасность.
Об этом в своем блоге рассуждает известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя завершение строительства «Северного потока – 2» и сообщения о том, что поставки топлива по новому газопроводу могут начаться уже с 1 октября.
Этому, по мнению эксперта, могут помешать разве что американцы, если они смогут так напрячь немцев, что те в итоге согласятся замерзнуть предстоящей зимой и в итоге заплатить еще дороже.
От Америки, по мнению Сатановского, можно ждать чего угодно, например, новых антироссийских санкций, под каким-нибудь очередным надуманным предлогом.
«К примеру, за то, что она (Россия) Дальний Восток в невесть какие отдаленные времена к себе незаконно присоединила, забрав его у Китая. Как раз такое журналистское расследование у них в газетах появилось. Ужасно прикольно, если вспомнить, про Опиумные войны и про то, как тогда Китай японцы, европейцы и американцы на части рвали», — отмечает эксперт-востоковед.
При этом он напоминает, что немцам тогда достался от Китая «немалый куш», а также Германия прирезала себе изрядные территории в Африке и на островах Тихого океана. Но этим цивилизованным и культурным людям такие вещи простительны, иронично отмечает Сатановский.
«Особенно Великая Отечественная по этой части тепло в России вспоминается. Да и про Первую Мировую еще не все забыли. Про Брестский мир, который, судя по всему, плавно перетек в Минские соглашения», — рассуждает политолог.
Российский президент Владимир Путин, по его словам, питает к Германии самые теплые чувства, возможно, потому, что он много работал там в молодости. А теперь президент РФ именно с этой страной развивает партнерские отношения и, невзирая на все помехи, тянет туда газопроводы.
«Никакой охоты воевать с нынешними европейцами нету у этого человека, хотя давно уже есть за что. Одна Украина чего стоит, — удивляется Сатановский. — Пытается он выстроить мир на вечные времена и трубами его скрепить».
Но в Европе очень мало тех, кто благодарен Путину за его стремление обеспечить ее энергетическую безопасность. Даже федеральный канцлер Германии Ангела Меркель лишь улыбается приклеенной со времен ГДР улыбкой. А страны, которые расположились между РФ и Германией, те и вовсе в панике и истерике.
Это касается и стран Балтии, которые всегда чем-то недовольны, и Польши, которая из-за российско-белорусских военных учений объявила на своих границах чрезвычайное положение, и Украины, которая после завершения строительства «Северного потока – 2» заговорила о возможной войне с Россией, перечисляет Сатановский.
При этом, отмечает эксперт, сами страны Восточной Европы постоянно проводят у себя антироссийские военные учения НАТО и этим гордятся, не понимая, очевидно, что ядерные атаки против РФ, которые на их территориях отрабатывают американцы и британцы, автоматически превращают их страны в мишени для ответных ударов. Не говоря уже о том, что эти страны тратят огромные деньги на устаревшее американское оружие, которое Штатам было бы дороже утилизировать.
По мнению Сатановского, эти «странные люди», просто не хотят понять, что тем, кто хочет просто мирно спокойно жить, это удастся, и неважно в какой стране, а тем, кто не хочет мира и спокойствия – а таких на удивление много – предстоит добыть себе «нелимитированные объемы» приключений.
«И кто им тогда в этом будет виноват? Пушкин? Бебель и Гегель? Шпенглер с Кантом и Шопенгауэром? Или Путин с Лавровым и Шойгу? – задается политолог риторическими вопросами. — Не Обама же с Трампом и Байденом. Американцы никогда ни в чем не бывают виноваты. Как тот слон в посудной лавке».
А также ни в чем не будут чувствовать своей вины и местные политики, которые приложили все силы к разрушению отношений с Россией. Даже стоя на руинах своих стран, такие люди никогда ни в чем не виноваты, и опыт истории их ничему не учит, заключил Сатановский.