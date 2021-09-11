Die Zeit: Польша и Украина раздули проблему из «Северного потока — 2»

Польша и Украина самостоятельно раздули проблему вокруг строительства газопровода «Северный поток — 2», уверены читатели немецкой газеты Die Zeit.

Жители Германии резко высказались в адрес тех стран, которые хотели помешать реализации проекта «СП-2». Немцы обвинили Польшу и Украину в заговоре против трубопровода, отметив, что Варшава не платит никакие компенсации Киеву за конкуренцию на газовом рынке.

«Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации!», — написал пользователь с ником Der_joerg.

Другой комментатор предположил, что Варшава потребует от Киева денег за необходимость строит газопровод. Украина же попросит помощи у Евросоюза, и в итоге платить за все придется Берлину, отметил он.

«Германия и дальше будет платить Украине по-царски, не получая ничего взамен», — выразил мнение интернет-пользователь Veganer19.

Также читатели Die Zeit раскритиковали США, мешавшие достройке «СП-2» изо всех сил. Из-за них немецким властям пришлось согласиться на компенсацию Украине, которая украла миллиарды кубометров голубого топлива, подчеркнули жители ФРГ.