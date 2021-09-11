Олимпийский чемпион Поздняков переизбран на пост президента Европейской конфедерации фехтования

Российский четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков победил в выборах главы EFC. Он уже во второй раз занимает эту должность.

Выборы президента организации проходили в рамках ежегодного конгресса конфедерации фехтования, который проводится в Сочи. Большинство проголосовавших выбрали кандидатуру Станислава Позднякова на этот пост. Президент Олимпийского комитета России высказался о втором назначении.

«Для меня большая честь быть вновь избранным президентом. Обещаю сделать все от меня зависящее, приложить все усилия для развития нашего вида спорта», — прокомментировал он радостную новость.

Поздняков стал единственным кандидатом на пост президента организации в 2021 году. Голосование традиционно проводят раз в четыре года. На фоне пандемии и связанных с ней ограничений выборы пришлось перенести.