Вострецов назвал Петербург локомотивом промышленности и инноваций

Петербург всегда являлся локомотивом промышленности и инноваций в России, заявил депутат Госдумы, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Парламентарий согласился с заявлением губернатора Петербурга Александра Беглова. Градоначальник назвал Северную столицу лидером по экспорту автомобилей среди российских регионов.

«Это нормально и справедливо. Мы же все-таки портовый город. Кто нам в России может быть конкурентом? Только Дальний Восток и юг России. Питер всегда был флагманом. Это хороший знак. Питер всегда был локомотивом и промышленности, и инноваций и всегда должен им оставаться», — отметил депутат в беседе с Федеральным агентством новостей.

Однако препятствием на пути развития города и страны в целом могут стать социальные потрясения, добавил Вострецов. По его словам, только при сохранении стабильности Россия способна добиться выдающихся результатов.