ВС РФ применили ударных роботов «Платформа-М» на учениях «Запад-2021»

Подразделения ВС РФ применили боевых роботов «Платформа-М» в рамках учений «Запад-2021», сообщила пресс-служба Минобороны России.

Десантники и мотострелки Вооруженных сил России выполнили спектр задач на полигоне Правдинский в Калининградской области. Согласно легенде учений, группа условных боевиков укрепилась в городской застройке. «Противник» дополнительно защитил свои позиции минами и взрывными устройствами.

Военные применяли ударных роботов «Платформа-М» для очистки местности от сил «неприятеля». В дальнейшем роботы были задействованы для расчистки минных заграждений. Машина представляет собой гусеничную основу, на которой установлено боевое отделение с пулеметом Калашникова и четырьмя гранатометами.

Движение и ведение огня роботов «Платформа-М» осуществлялось при помощи беспилотников «Орлан-10». Операторы могли эффективно отслеживать множественные цели даже с маскировкой. Поиск позиций и сил «боевиков» значительно сокращается благодаря такому подходу, уточнили в ведомстве.