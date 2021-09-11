Захарова заявила, что обнаружились IP-адреса разработчиков «Умного голосования»

Компании, которые участвовали в разработке «Умного голосования», связаны с Пентагоном. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подтвердили связь оборонного ведомства США с компаниями-разработчиками УГ. По словам Захаровой, установлены IP-адреса приложений «Умного голосования».

«Они находятся в США», — пояснила представитель МИД России.

Компания «Яндекс» ранее удалила сайт УГ из поисковой выдачи после признания ресурса запрещенным по решению Роскомнадзора. Ведомство внесло портал в соответствующий реестр. Пресс-служба корпорации пояснила, что поисковики обязаны устранить также ссылки на «зеркала» сайтов.