Некоторые россияне имеют право на получение двух пенсий одновременно

Часть россиян имеет право на получение пенсии по двум линиям одновременно. Такая ситуация может быть, если выплаты поступают от силовых ведомств и ПФР.

В данном случае речь идет о бывших военнослужащих, работниках Министерства обороны РФ, прокуратуры, МВД, ФСБ и других ведомств. Однако начисление пенсии и со стороны Пенсионного фонда России требует одновременного соблюдения нескольких условий, пишет «Российская газета».

Во-первых, гражданин должен быть в возрасте выхода на пенсию, в том числе на досрочную. Во-вторых, у него должен быть выработан не только военный, но и гражданский стаж, который в 2021 году составляет не менее 12 лет. В-третьих, ему необходимо накопить достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов. Четвертым условием является установленная пенсия за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства.