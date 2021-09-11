Роспотребнадзор не видит показаний к отмене масочного режима в России

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что даже при положительных темпах вакцинации отмена масочного режима в регионах РФ в ближайшее время не планируется.

Правило обязательного ношения масок пока планируют оставить, чтобы не допустить очередное распространение коронавирусной инфекции в российских регионах. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» в республике Крым.

Попова подчеркнула, что отмена установленного режима будет возможна при условии прекращения новых случаев заражения COVID-19. Главным инструментом борьбы со страшным вирусом стала вакцинация. По словам председателя Роспотребнадзора, чем активнее россияне будут делать прививки, тем быстрее подойдет момент, когда можно будет отменить масочный режим.