Baijiahao: учения Северного флота РФ в Арктике стали жестким сигналом НАТО

Начав крупномасштабные учения Северного флота в Арктическом регионе, Россия четко дала понять странам-членам НАТО, что не готова мириться с их многочисленными провокациями. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики напомнили, что за последнее время вблизи российских воздушных и морских границ все чаще стали появляться истребители и боевые корабли Альянса. Причем их количество возросло до показателей времен СССР.

«Ситуация дошла до того, что даже британские военные вторглись в территориальные воды РФ в Черном море на эсминце типа 45. Россия не могла спокойно смотреть на ухудшение ситуации и дала жесткий ответ оппонентам», — констатировали авторы статьи.

Российские военные совершили в сторону британского миноносца предупредительный выстрел, в результате которого недоброжелателю пришлось в спешке покинуть регион. Впрочем, по мнению экспертов, такую реакцию едва ли можно считать полноценным ответом боевой державы на действия западных оппонентов.

wikipedia.org / U.S. Navy photo by Lt. Cmdr. Corey Barker/Общественное достояние

Жесткий отпор НАТО в стиле «боевой нации» Россия дала несколько позже. Правда, это произошло в сотнях километрах к северу от Черного моря, где 9 сентября стартовали масштабные учения Северного флота в Арктической зоне.

В них задействованы около 8 тыс. военнослужащих, до 800 единиц боевой и специальной техники, включая 40 танков и 460 боевых бронированных машин, около 120 летательных аппаратов и до 50 кораблей и судов обеспечения.

Маневры проходят в акваториях Баренцева и Карского морей, моря Лаптевых, в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франца-Иосифа под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Операция включает в себя действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, а также изучению возможных районов боевых действий.

vk.com / ФГУП АТОМФЛОТ

Китайские обозреватели убеждены, что Москва неслучайно выбрала для проведения столь масштабных маневров именно эту морскую зону. Они обратили внимание, что северное направление привлекает многие мировые державы. Именно поэтому военные эксперты называют Арктику потенциальным театром военных действий.

«В прошлом году группа из трех американских и одного британского военного корабля впервые с момента окончания холодной войны вошла в Баренцево море, которое считается традиционной зоной российского влияния», — указали в издании.

Начав учения в Арктике, Россия послала НАТО серьезное предупреждение. Москва намерена и дальше защищать свои территориальные границы и ответит на любые провокации точно так же, как это произошло в ситуации с эсминцем ВВС Великобритании в Черном море, подытожили аналитики Baijiahao.