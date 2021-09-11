Золотые медалисты Олимпиады в Токио получили государственные награды от Путина

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды спортсменам, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Токио.

Глава государства еще 11 августа подписал указ о вручении госнаград спортсменам–триумфаторам токийской Олимпиады. Торжественная церемония чествования спортсменов прошла 11 сентября в Екатерининском зале Кремля.

Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, которая завоевала серебро. Ей вручили орден Дружбы. Эту же награду получили 26 олимпийцев, среди которых фехтовальщицы Софья Позднякова и Софья Великая, а также легкоатлетка Мария Ласицкене.

Российская сборная на Олимпийских играх — 2020 заняла пятое место в общем медальном зачете. Спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.