Двое жителей города Докучаевск в Донбассе пострадали после обстрела со стороны ВСУ

Обстрел со стороны ВСУ повлек за собой ранение двух жителей ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Бойцы Вооруженных сил Украины обстреляли территорию населенного пункта Докучаевск. В результате инцидента пострадали женщина 1962 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Раненые жители города были оперативно доставлены в центральную горбольницу. Специалисты уже оказывают им необходимую медицинскую помощь, уточнило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

С 27 июля 2020 года в силу вступили дополнительные соглашения к перемирию в Донбассе. Были запрещены диверсионные и наступательные действия, применение авиации и беспилотников, переброска бронетехники к линии соприкосновения, размещение боеприпасов в жилой застройке. Нарушения протоколов предусматривают дисциплинарные взыскания. Меры должны действовать до полного прекращения конфликта. Документ был подписан представителями ЛДНР и Украины.