Владельцы телефонов Xiaomi из Крыма сообщили о блокировках

Крымские пользователи мобильных телефонов Xiaomi стали активно сообщать о блокировке своих гаджетов. Помимо этого, подобные заявления делают жители некоторых стран.

Соответствующую информацию распространил сайт XDA-Developers со ссылкой на сообщения на своих форумах, а также в социальных сетях Facebook и Reddit. Уточняется, что Крымский полуостров наряду с Ираном, Кубой, Сирией, Суданом и КНДР указан в числе государств и территорий, в которые, согласно опубликованным компанией правилам, запрещен ввоз ее устройств без специальной лицензии.

Спустя несколько дней после покупки нового телефона люди видят на экране гаджета сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу устройства на этой территории.