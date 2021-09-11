Глава «Нафтогаза» Витренко заявил о заинтересованности США в блокировке «СП-2»

Американские санкции могут помешать функционированию «Северного потока — 2», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, администрация Белого дома заинтересована в продвижении американского сжиженного природного газа на европейские рынки. В связи с этим введение санкций против российского газопровода «Северный поток — 2» выглядит вполне логично.

«Если правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — сказал он.

Ранее стало известно, что строительство газопровода было окончено. Многие эксперты убеждены, что российский газ начнут поставлять в Европу до конца текущего года.