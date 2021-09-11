Путин объявил о сохранении лидерства России в художественной гимнастике

Россия сохранила за собой лидирующие позиции в художественной гимнастике. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер заявил об этом на церемонии вручения государственных наград победителям и призерам Олимпийских игр — 2020 в Токио. По его словам, лидерство РФ в этом виде спорта было, есть и будет.

Российские спортсмены на Олимпиаде заняли пятое место в медальном зачете, на их счету 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. Россияне заняли третье место по общему количеству наград (71), уступив лишь командам США (113) и Китая (88).

После Игр Путин отметил, что достижения российских олимпийцев и паралимпийцев в Токио стали доказательством того, что Россия по-прежнему остается спортивной державой. Золотые медали Олимпиады завоевали синхронистки, фехтовальщики, легкоатлеты, стрелки, борцы, боксеры и спортивные гимнасты.