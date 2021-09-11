Путин заявил, что российские спортсмены достойно сражались на токийской Олимпиаде

Российские олимпийцы на Играх в Токио отлично показали себя и достойно сражались, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он уточнил, что спортсменам удалось отлично себя проявить, несмотря на обилие политизированных решений в адрес национальной команды. Глава государства вручает награды олимпийским чемпионам, которые завоевали медали Олимпийских игр в Японии, в Кремле.

Россиянам удалось занять пятое место в медальном зачете. Спортсмены заработали 20 золотых наград, 28 серебряных, а также 23 бронзовых медали. Национальная команда сумела стать третьей в списке по количеству наград, уступив лишь олимпийцам из КНР и Соединенных Штатов.