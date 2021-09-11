Серебряные и бронзовые призеры Олимпийских игр получили награды в Кремле

Высокие государственные награды российским спортсменам, получившим на летней Олимпиаде в Токио серебро и бронзу, вручил помощник президента РФ Игорь Левитин.

В Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония в честь российских олимпийцев. Левитин обратил внимание, что несмотря на трудности, с которыми столкнулась Россия при подготовке к играм и во время их проведения, спортсмены завоевали в Японии 71 медаль. Спортсмены превзошли достижения трех предыдущих Олимпийских игр.

Победителями и призерами летних Игр стали 128 россиян из 43 регионов РФ в 19 видах спорта. Атлеты, согласно указу президента России Владимира Путина, получили ордена Александра Невского, ордена Почета, ордена Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена многократной чемпионке мира и Европы, заслуженному мастеру спорта России Арине Авериной. На Олимпиаде она завоевала 4-е место по художественной гимнастике в индивидуальной программе.