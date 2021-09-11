Политолог Бортник рассказал о высоких зарплатах чиновников на Украине

Высокие зарплаты чиновников и очень низкие доходы другого сегмента формируют «среднюю заработную плату» на Украине. Об этом рассказал политолог Руслан Бортник.

Эксперт объяснил, почему на Украине завышен уровень средних заработных плат. Показатель образуется не только из-за государственных предприятий, таких как «Нафтогаз». Именно высокие зарплаты чиновников на фоне низких доходов простых украинцев формируют так называемый средний заработок.

«У нас силовики в НАБУ получают от 40 до 100 тысяч гривен», — отметил политолог в эфире канала «Знай 24».

В переводе на рубли такая сумма составляет от 109 до 272 тысяч рублей ежемесячно. Бортник не только раскрыл неудобную правду, но и привел пример расчета средней заработной платы. Есть доход чиновников, который имеется у 700-800 тысяч человек. Бывает зарплата бюджетников, а есть другой сегмент с очень низким показателем. Такие люди получают от 11 до 13,7 тысячи рублей в месяц. Средняя заработная плата формируется из этих цифр, заключил политолог.

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