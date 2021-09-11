Американская «война с терроризмом», объявленная США после серии террористических атак 11 сентября 2001 года, оказалась пустышкой и лишь помогла исламистам укрепить позиции.

Международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала большой материал, посвященный 20-летней военной кампании США в Афганистане, которая началась в 2001 году, когда пост американского лидера занимал Джордж Буш — младший.

В публикации отмечается, что поводом для объявления войны стала серия террористических атак 11 сентября, в ходе которых были разрушены два небоскреба Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Американские власти возложили ответственность за случившееся на запрещенную в РФ террористическую организацию «Аль-Каида»1, после чего военный контингент США был введен в Афганистан.

Американцы 20 лет находились в стране, однако эта военная кампания привела лишь к разрушению нескольких стран и завершилась в 2021 году с практически нулевым результатом. За годы пребывания в Афганистане, по официальным данным, США потеряли 2500 солдат. Кроме того, в конечном счете Кабул пал под натиском членов запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1 за короткий срок после вывода из страны ВС США.

Более того, деятельность американцев привела к масштабному разрастанию и распространению исламских террористических группировок с Ближнего Востока. По мнению экспертов, «война с терроризмом» оказалась пустышкой, «пузырем», раздутым американской администрацией ради бесконтрольного заработка из бюджета и возможности грабить чужие страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации