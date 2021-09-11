Владимир Путин назвал Москву стабилизирующим и объединяющим центром России

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на торжественном мероприятии, посвященном Дню города, в концертном зале «Зарядье».

Глава государства назвал Москву стабилизирующим и объединяющим центром России. Такой статус, по словам Владимира Путина, столица будет иметь во все времена.

«И в период испытаний, и в реализации всех общих планов, и в праздники, и в будни. В любые времена Россия и ее столица неразрывны», — отметил российский лидер.

В завершение своего выступления президент страны поздравил жителей столицы с Днем города и пожелал им «хорошего праздника и дня»