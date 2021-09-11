Путин похвалил Собянина за эффективные решения в период пандемии

Президент России Владимир Путин оценил действия мэра Москвы Сергея Собянина во время пандемии коронавирусной инфекции.

По его словам, глава российской столицы взял на себя ответственность за принятие не всегда популярных, но просто необходимых и своевременных решений, когда город в этом особенно нуждался. Региональные власти смогли выстроить необходимый баланс между вынужденными ограничениями и нормальным развитием.

«Думаю, со мной многие согласятся, именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью», — сказал он.

Соответствующие тезисы прозвучали в ходе выступления российского лидера по случаю Дня города. Мероприятие состоялось в концертном зале «Зарядье».