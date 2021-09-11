Депутат ГД Пискарев: посла США предупредили в МИД о недопустимости вмешательства в выборы

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев прокомментировал визит посла США Джона Салливана в МИД РФ.

По его словам, вызов американского посла во внешнеполитическое ведомство России является своего рода предупреждением. Это означает, что попытки американцев повлиять на избирательный процесс в России перешли все возможные границы.,

«Ранее американской стороне уже были сделаны предупреждения как по парламентской линии, так и регулятором в адрес крупных IT-компаний», — сказал он.

Стоит отметить, что в МИД России предупредили Салливана о наличии у ведомства неопровержимых доказательств нарушения законодательной базы РФ западными IT-корпорациями в плоскости подготовки и проведения выборов в Госдуму. На граждан страны не должно оказываться никакого постороннего давления, резюмировали дипломаты.