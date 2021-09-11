Собянин заявил, что количество открытых новых станций метро достигнет 100 до конца года

Количество открытых в Москве новых станций метро достигнет 100 до конца года. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам главы города, текущий год станет юбилейным, так как власти ввели в эксплуатацию МЦК, наземное и подземное метро. Всего за прошедшие годы удалось открыть 90 станций. В этом году планируется запустить еще десять.

Собянин отметил, что подобных темпов не наблюдалось даже в советское время. Кроме того, градоначальник добавил, что в планах ввести в начале 2023 года оставшуюся треть Большой кольцевой линии метро.

Президент РФ Владимир Путин ранее указал на крайне высокие показатели развития Москвы по сравнению с другими крупными агломерациями, сообщает телеканал «360».