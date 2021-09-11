Взрыв газа в жилом доме в Ельце. Главное

Ночью 11 сентября в двухэтажном жилом доме №24, расположенном в поселке Солидарность под городом Елец в Липецкой области, произошел взрыв бытового газа. Всего на момент происшествия в здании, предположительно, находилось 25 человек.

Что произошло

Как уточнили в МЧС России, сигнал о хлопке газа поступил 11 сентября в 00:52 по московскому времени. Возгорания после инцидента не было. На вызов приехали 15 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Для ликвидации завала привлекли 256 человек личного состава и 58 единиц техники, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов.

Из-за взрыва один из двух подъездов в доме оказался полностью разрушен. Всего в здании было 16 квартир, восемь из них остались полностью разрушенными.

Как сообщили в администрации региона, дом 1970 года постройки не являлся аварийным. По словам главы Липецкой области Игоря Артамонова, газовые службы проверили здание 25 июня.

Prt Scr vk.com / Мой Елец | Новости

Пострадавшие

В результате обрушения жилого дома погибли три человека — женщина 1971 года рождения, 11-летний ребенок и мужчина 1935 г.р.

Пострадали шесть человек, в том числе девочка 2012 года рождения. Ребенка доставили в Елецкую городскую детскую больницу, медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.

Еще одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно. Позднее другого пациента забрали из больницы родственники. Состояние остальных пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.

Версии

Старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева заявила РИА Новости, что одной из версий взрыва газа может быть неисправность газового оборудования, но «ничего конкретного пока нет».

При этом в пресс-службе «Газпром газораспределение Липецк» сообщили ТАСС, что оборудование в доме работало без нарушений. По их данным, до инцидента заявки из дома №24 в аварийную службу газовой сети не поступали.

pxhere.com /

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по региону Юлии Кузнецовой, следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе утечку газа и неисправность газового оборудования.

«Вместе с тем устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность газоснабжения», — передают ее слова РИА Новости.

Что сейчас

По факту взрыва СК возбудил уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования взяла на контроль областная прокуратура. Собственную проверку по факту произошедшего организовал и СК.

Как сообщает администрация Липецкой области, первый этаж дома, где произошел взрыв бытового газа практически разобран.



Спасатели предполагают, что под завалами может находиться ещё один человек. pic.twitter.com/zi9WVtPWk0 — Известия (@izvestia_ru) September 11, 2021

Власти Липецкой области пообещали оказать помощь жильцам дома. Для них сейчас, в частности, организован пункт временного размещения на базе центра туризма. По словам Артамонова, им предложат новое жилье или денежную компенсацию.

«Мы сейчас обсуждаем возможности либо покупки для всех жителей дома аналогичного жилья в Ельце, в Елецком районе, либо выделение денежной компенсации. Мы никого не бросим, чтобы дети пошли в школу — мы необходимую помощь окажем, обязательно поможем разобрать, перевести», — заверил глава администрации.

Артамонов также подчеркнул, что семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 500 тысяч рублей.