Двое турецких военных погибли во время нападения неизвестных в сирийском Идлибе

Группа турецких военнослужащих была атакована неизвестными в сирийской провинции Идлиб.

По информации пресс-службы Министерства обороны Турции, инцидент произошел в субботу, 11 сентября, когда военные проводили поисково-следственные мероприятия.

«В результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих», — говорится в сообщении.

Еще трое солдат получили ранения в результате атаки. Сейчас они доставлены в госпиталь.

Ранее сообщалось, что в сирийском районе Аль-Арбаин продолжается процесс сдачи оружия боевиками в рамках операции правительственных сил по обеспечению безопасности на территории провинции Деръа. С этой целью в одном из районов административного центра был открыт специальный пункт, где у членов незаконных вооруженных формирований есть возможность урегулировать свой статус и сложить оружие.