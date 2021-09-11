Беспилотник США атаковал машину сотрудника американской НКО в Кабуле

Военные США перепутали цель при атаки на машину в Кабуле, в результате чего вместо «террориста» погиб сотрудник некоммерческой организации Nutrition and Education International.

Удар американских вооруженных сил имел целью поразить члена радикальной группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, террористическая организация, запрещена в России), который якобы находился в передвигавшемся по Кабулу автомобиле. Однако вместо этого погибшим от снаряда беспилотного летательного аппарата (БПЛА) оказался Замари Ахмади, долгое время трудившийся на НКО Nutrition and Education International (NEI). Об этом сообщает заведующий бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Журналист привел данные издания The New York Times, которое обратилось сразу к трем экспертам, чтобы установить истину. Специалисты сообщили, что в ходе атаки взорвалась только одна ракета Hellfire, а в пострадавшем автомобиле взрывчатых веществ не было. Записи с камер видеонаблюдения запечатлели, что в день трагедии Замари Ахмади с коллегами раздавали продукты беженцам в парке, после чего владелец авто развез сотрудников по домам.

Издание также опубликовало кадры, где отчетливо видно, как будущая жертва американских ВС выгружал из автомобиля бидоны с водой. Именно их БПЛА принял за емкости со взрывчаткой.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации