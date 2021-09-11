Путин назвал турнир единоборств имени Соловьева заметным и масштабным событием

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников соревнований единоборств имени Владимира Соловьева, указав на их масштаб.

Российский лидер обратился со словами приветствия к участникам и гостям X Фестиваля единоборств — турнира имени Соловьева. Поздравительная телеграмма, приуроченная к старту мероприятия, была опубликована на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что большим плюсом турнира является участие в нем представителей разных видов единоборств и всех возрастов. Он отметил, что соревнования за последние годы стали более заметными в России, но главное — вышли на международный уровень. Путин указал, что фестиваль направлен на приобщение молодежи к спорту, здоровому образу жизни. Кроме того, он способствует знакомству подростков с историей и достижениями отечественных чемпионов, одним из которых был и сам Владимир Соловьев.