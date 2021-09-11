Аналитики подчитали расходы США на «войну с терроризмом» после 2001 года

Атака на Соединенные Штаты 11 сентября 2001 года кардинально изменила политику страны, которая начала мировую «войну с терроризмом».

Американцы начали бороться с радикализмом в Афганистане, Пакистане, Йемене, Сомали. Проект Costs of War Института международных и общественных отношений имени Уотсона при Брауновском университете оценивает общую стоимость военных операций США, проведенных после 11 сентября 2001 года вплоть до 2022 финансового года, в 5,8 трлн долларов. Сюда аналитики включили социальное и медицинское обслуживание ветеранов войн и проценты на обслуживание долга, который страна для взяла для финансирования этой всей программы борьбы с терроризмом. Об этом пишет РБК.

С учетом того, что в будущем государству предстоит потратиться на заботу об оставшихся ветеранах, ему потребуется еще 2,2 трлн долларов, что увеличит общие расходы на войну до 8 трлн долларов. И это не считая потерь личного состава, которые, по оценкам специалистов, составили порядка 15 тысяч человек.