Путин не исключил рекордный показатель ввода жилья по итогам 2021 года

Рекорд по вводу жилья в России может быть зафиксирован в 2021 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства допустил рекордный показатель ввода жилья по итогам текущего года. Российский лидер сделал такой прогноз на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Президент прокомментировал доклад градоначальника об установлении соответствующего рекорда по жилью в столице. Путин отметил, что показатели могут вырасти не только в Москве, но и по всей стране.

Глава РФ уточнил, «не подорваны ли» из-за пандемии планы по расселению москвичей в рамках программы реновации. Собянин ответил отрицательно.