Юрист Юкша объяснил, почему после терактов 11 сентября у США «развязались руки»

Серия террористических актов 11 сентября 2001 года в США фактически «развязала американцам руки». После этого они стали агрессивнее насаждать свои ценности другим странам, однако ни к чему хорошему это не привело. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» выразил адвокат Янис Юкша.

11 сентября группа из 19 террористов захватила в США четыре пассажирских самолета, два из которых протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один лайнер врезался в здание Пентагона под Вашингтоном. Достичь цели четвертому помешали пассажиры и экипаж — самолет разбился у города Шанксвилл в Пенсильвании.

Ответственность за трагические события взяла на себя «Аль-Каида»1 (террористическая организация, запрещенная в России). Жертвами терактов стали более 2,9 тыс. человек.

Global Look Press / Laura Farr/AdMedia

Вскоре после произошедшего на тот момент американский лидер Джордж Буш — младший пообещал положить конец международному терроризму. 7 октября 2001 года США нанесли первые авиаудары по «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная в России), развязав в Афганистане самую продолжительную военную кампанию в истории страны.

Присутствие американских военных в Кабуле завершилось лишь 31 августа 2021 года. К тому моменту талибы захватили большую часть Афганистана, включая все крупные города, и объявили об установлении полного контроля над государством.

В 2003 году американские военные вторглись на территорию Ирака и свергли Саддама Хусейна. Окончательно вывели свои войска они только через 8 лет при Бараке Обаме.

«Важно то, какие действия после этого [терактов — прим. ред.] последовали. У Америки как бы развязываются руки, и она начинает сеять агрессию в отношении многих народов и стран. На глазах у изумленной публики по разным оценкам убивает около миллиона людей в Ираке. Страна рушится и разносится в щепки», — рассуждает собеседник издания.

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Однако, продолжил Юкша, прикрываясь распространением демократических ценностей, США на самом деле извлекали из военных действий денежную выгоду.

«С моей точки зрения, у американцев никаких иных ценностей, кроме как командовать и извлекать плоды и доходы. Деньги — это единственная ценность, которая есть у американского общества, все оно на это заточено», — констатировал эксперт.

Об этом, в частности, признавались и сами американцы, напомнил юрист. По их словам, до 35% средств, выделенных на операцию в Афганистане, попросту «растаскивались».

«Количество освоенных денег — это огромная машина. Но американское общество в целом приветствует те страшные действия, убийства граждан в других странах, они считают, что это нормально. Американцы залезли и в Сирию и, кстати, никуда не собираются уходить, им там нравится», — подчеркнул собеседник «ПС».

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По случаю 20-летней годовщины терактов президент США Джо Байден записал видеообращение, в котором призвал американцев к единству. По его словам, именно это делает народ теми, кто они есть.

«Через 20 лет после 11 сентября 2001 года мы вспоминаем 2 977 погибших и чествуем тех, кто рисковал и отдал свою жизнь. Как мы убедились в последующие дни, единство — это наша величайшая сила», — отметил Байден.

10-12 сентября объявлены в США днями молитвы и памяти о жертвах терактов 11 сентября. Байден призвал жителей других стран присоединиться к этому памятному мероприятию.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации