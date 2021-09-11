Путин заявил, что Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития

Москва демонстрирует очень хорошие показатели развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным.

Глава государства поздравил Собянина и москвичей с Днем города, который традиционно отмечается 11 сентября. Кроме того, Путин пообещал поздравить всех с 874-летием Москвы еще раз в «более прямом формате».

Собянин ранее также обратился с поздравлением к жителям столицы в честь празднования Дня города. По словам мэра столицы, этот праздник является особенным, он посвящен тем, кто и сегодня трудится на благо города и его жителей, сообщает телеканал «360».