Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком смогут принять участие в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Игрокам сборной Бразилии Малкому и Клаудиньо разрешили сыграть за петербургский «Зенит» в ближайших матчах РПЛ и ЛЧ.

ФИФА сняла введенный ранее запрет на участие Малкома и Клаудиньо в матчах за петербургский «Зенит», сообщила пресс-служба клуба из Северной столицы. Сине-бело-голубые поблагодарили представителей организации, а также их коллег из УЕФА, РФС и Бразильской конфедерацию футбола (CBF) «за готовность пойти навстречу».

«Зенит», являющийся действующим чемпионом России, 11 сентября проведет матч седьмого тура РПЛ. Его соперником станет грозненский «Ахмат». На следующей неделе петербургский клуб дебютирует в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В матче первого тура «Зенит» сыграет с «Челси». Поединок против действующего победителя главного еврокубкового турнира Европы команда Сергея Семака проведет в Лондоне.