Медведев призвал обеспечить безопасность России и стран ОДКБ из-за афганского конфликта

Новый виток миграционного кризиса угрожает России и странам Центральной Азии из-за афганского конфликта. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Граждане Афганистана составляют одну из крупнейших групп беженцев, которые «ищут спасения в Европе». Медведев предположил, что мигранты попытаются проникнуть на территорию Российской Федерации, а также в Центральную Азию В связи с этим, зампред Совбеза призвал обеспечить безопасность не только РФ, но и стран ОДКБ. Это на данный момент является основной задачей.

«В противном случае последствия афганского конфликта могут проявиться на территории сопредельных с нами государств», — пояснил он в статье, опубликованной на сайте «Газета.ру».

Зампред Совбеза добавил, что за 20 лет терроризм никуда не исчез, поэтому сейчас необходимо усиленно заняться решением этого вопроса.