Свидетельница теракта 11 сентября рассказала об обрушении небоскребов

Член благотворительных фондов Энн-Мари Принципе, выжившая в теракте 11 сентября, вспомнила события того страшного дня.

Женщина рассказала таблоидам, что в тот злополучный день она, как обычно, шла на работу в принадлежащий ей офис модельного агентства, который располагался рядом со Всемирным торговым центром.

«Я вышла на улицу, и кто-то сказал, что в башню врезался самолет. Может, это просто несчастный случай, подумала я. А потом появился еще один самолет... Тогда я поняла, что это никакая не случайность. Это была настоящая атака», — рассказала Принципе.

Американка поделилась с журналистами, что больше всего она боялась того, что в самолетах может находиться радиоактивное оружие.

Когда из горящих небоскребов начали падать люди, девушка не могла поверить своим глазам. Здания, рядом с которыми она проработала столько времени и казавшиеся ей такими надежными, рушились у нее на глазах.

«Они рухнули, как карточные домики, почти одновременно», — рассказала она.

После атаки женщина смогла чудом отбежать на безопасное расстояние, а потом вместе с другими покинуть район на одном из паромов.