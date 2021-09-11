Российские военные задействуют ракетный комплекс «Искандер-М» на учениях «Запад-2021»

Военнослужащие ракетной бригады Западного военного округа задействуют ракетный комплекс «Искандер-М» в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021».

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, запуск ракеты будет выполнен на полигоне Лужский в Ленинградской области. Целью военнослужащих станет пункт управления условного противника, расположенный на расстоянии свыше 100 километров.

«Боевой пуск ракеты состоится в рамках проведения основного этапа практических действий войск (сил) совместного стратегического учения "Запад-2021"», — подчеркнули в министерстве.

Тренировочные мероприятия в рамках военных учений «Запад-2021» стартовали 10 сентября на девяти российских и пяти белорусских полигонах. К маневрам привлекли 760 единиц боевой техники, 15 кораблей и порядка 200 тысяч военнослужащих. Представители Китая, Вьетнама и Мьянмы выступают на учениях наблюдателями.