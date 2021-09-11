Москвичи получили поздравление с Днем города от Собянина

День города отмечается в Москве в субботу, 11 сентября. Мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил жителей с праздником.

День города является особым праздником. Это не только фестиваль, гулянье и фейерверки. Прежде всего праздник является данью уважения к людям, которые создавали город и жителям, трудящимся на благо Москвы, подчеркнул мэр. Именно в этот день следует подумать, что еще можно сделать в будущем и какой должна стать столица России, добавил Собянин.

Он призвал вспомнить дедов, отцов и ветеранов, а также сказать спасибо тем, кто находится рядом и чье тепло и забота ощущаются каждый день. Москвичам пожелали удачи, успехов, процветания и здоровья.