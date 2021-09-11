Столтенберг назвал крах афганских властей единственной причиной победы «Талибана»

Власть в Афганистане перешла к «Талибану»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) лишь по вине местного правительства, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В интервью американскому изданию The New York Times он отметил, что международная общественность стала свидетелем «краха политического и военного руководства» республики. Именно это, по его словам, привело к «краху всей обороны против талибов».

В то же время Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как на ситуации отразилось решение НАТО и США вывести вооруженный контингент с территории Афганистана. Он считает, что этот момент следует изучать аналитикам.

«Для меня главная задача — сохранить достижения в сфере борьбы с терроризмом и вывезти людей из Афганистана», — констатировал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

На сегодняшний день Афганистан находится под контролем боевиков движения «Талибан». Они воспользовались решением Вашингтона свернуть свою военную миссию и начали масштабное наступление по всей стране. В середине августа талибы вошли в Кабул, вынудив правительство пойти на передачу власти.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации