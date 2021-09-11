Медведев: Белый дом фактически открыто признался в провале стратегии в Афганистане

Белый дом фактически признал крах своей стратегии в Афганистане, когда приказал вывести из региона войска. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что США отказались прямо признавать свое поражение. Вместо этого Вашингтон попытался спасти свою репутацию использовав фразу «нас не выгоняют, а мы сами уходим», пишет «Газета.ру».

«Джо Байден заявил, что вывод войск означает не просто прекращение афганской кампании. Тут речь идет о конце эры крупных военных операций по перекройке других стран. По сути, это означает открытое признание Вашингтоном краха стратегии по утверждению своего повсеместного военно-политического присутствия», — уверен зампред Совбеза.

Где бы Белый дом ни пытался строить новую государственность, американцы всегда оставляли после себя огромные проблемы. Однако сложившаяся в данный момент ситуация требует глубоко продуманных и взвешенных политических шагов. Медведев также подчеркнул, что Россия заинтересована в урегулировании внутриафганских разногласий.