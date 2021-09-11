Число погибших при взрыве газа под Липецком увеличилось до трех

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва газа в Елецком районе Липецкой области. Количество жертв увеличилось до трех.

Мощный взрыв газа прогремел в жилом доме в поселке Солидарность, один подъезд оказался разрушен полностью. По предварительной информации, из здания эвакуировали более 20 жильцов.

На месте работают сотрудники экстренных служб, ведутся поисковые работы. Ранее сообщалось о двух погибших, один из них несовершеннолетний. Еще шесть человек пострадали, их доставили в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести, рассказали в пресс-службе администрации региона.