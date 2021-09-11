Американский блогер Шеннон перечислил пять преимуществ жизни в России

Жить в России гораздо безопаснее, чем в США. Об этом заявил американский блогер Мэтт Шеннон, который переехал в Россию пять лет назад.

Впервые иностранец оказался в Москве, когда приехал учиться по программе обмена. Еще в студенческие годы Шеннон влюбился в Россию и решил обязательно вернуться, передают «Народные Новости».

Американец отметил, что в России есть возможность отдохнуть от работы. Сотрудникам предоставляют ежегодный 28-дневный отпуск, а также выделяют праздничные выходные, которых гораздо больше, чем на Западе. Возможность путешествовать является еще одним преимуществом такой большой страны как Россия. Сильнее всего Шеннона впечатлили Центральная Азия, Сибирь, Алтай и Камчатка.

«По моему опыту могу сказать, что жизнь здесь кажется безопаснее, чем в любом большом городе США или Европы», — заявил блогер.

Гражданин США отдельно отметил легкость в передвижении. Транспортная система в России хорошо развита, а цены на такси совсем невысокие, поэтому можно ездить с комфортом. В американских мегаполисах такие блага гораздо дороже, передает «Царьград».