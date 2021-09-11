МВД: жильцам разрушенного под Ельцом дома помогут восстановить документы

Полиция окажет помощь в восстановлении документов жильцам дома, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщили в УМВД по Липецкой области.

Информация о взрыве бытового газа поступила в 00:52 по московскому времени. Инцидент произошел в двухэтажном доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области. По информации сотрудников в экстренных службах, один из подъездов здания полностью разрушен.

Изначально к работам на месте ЧП привлекли 15 человек личного состава и четыре единицы техники. Сейчас завали разгребают 256 человек и 58 машин. В результате взрыва газа погибли женщина и ребенок. Пострадавших доставили в больницу. Еще одного человека, предположительно мужчину, продолжают искать.

Согласно предварительной версии, спровоцировать взрыв могла утечка газа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.