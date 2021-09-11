Выступления президента США Джо Байдена лишены смысла, в связи с чем ему лучше отказаться от речи на траурных мероприятиях в память о погибших 11 сентября 2001 года.

Серия памятных мероприятий пройдет по всей территории США в субботу. Они приурочены терактам, прогремевшим в стране ровно 20 лет назад. Жертвами тех событий стали почти 3 тысячи человек.

Принять участие в траурных церемониях планирует президент Джо Байден. Он обратится к соотечественникам с заранее записанным сообщением. Политические эксперты гадают, что скажет глава государства после провальной миссии США в Афганистане, сообщает телеканал Fox News.

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стивен Миллер предположил, что Байден надеялся произнести свою речь при других обстоятельствах. Он рассчитывал связать успешную дату выхода из Афганистана с 20-й годовщиной терактов 11 сентября.

«Фактически, его высказывания следуют за безоговорочной капитуляцией перед талибами после 20-летней войны. [...] Это было величайшее внешнеполитическое унижение не только в истории США, но и в истории любой крупной мировой державы», — отметил Миллер.

В этом году 11 сентября приобрело особое значение для США, так как к власти в Афганистане вновь пришел «Талибан»1 (запрещенное в России террористическое движение). Именно талибы 20 лет назад отказались выдавать Вашингтону боевиков «Аль-Каиды»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка), причастных к взрывам на американской территории.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации