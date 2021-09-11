Россия предпринимает попытки окружить Украину с трех сторон, поэтому последней необходимо просить помощи у НАТО. Об этом заявил экс-министр иностранных дел страны Павел Климкин.

Он сделал соответствующие выводы после недавней встречи президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко и начала военных учений «Запад-2021». Климкин считает, что Москва намерена «поглотить» своего партнера.

«Лукашенко может "играться", что-то для себя "выторговывать", но на стратегию Путина это уже не повлияет», — написал в статье для «Газеты.ua» политик.

Климкин заявил, что Украине необходимо как-то ответить на действия России. Он порекомендовал Киеву обратиться за помощью к НАТО. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. Такие обвинения, по мнению депутатов Госдумы, являются фантазией в воображении киевских чиновников.

Недавно бывший украинский министр «впал в истерику» после вывода войск США из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков объяснил, что политик испугался срыва построения «новой Украины», передает «Царьград».