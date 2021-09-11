Роскосмос опубликовал снимок Москвы с орбиты ко дню 874-летия города

Госкорпорация «Роскосмос» поздравила Москву с 874-летием. Ко дню города в социальной сети организации появился снимок столицы с орбиты.

Москва, по словам представителей Роскосмоса, остается ведущим центром ракетно-космической промышленности России. В столице находятся более 40 предприятий этой отрасли, а свыше 100 тысяч человек внесли свой вклад в становление космической эры.

«Москва – ведущий центр ракетно-космической промышленности нашей страны», — говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Москвичей в выходные ждут праздничные мероприятия. Концерт запланирован в парке Зарядье. Гостем праздника станет российский лидер Владимир Путин. Музеи и другие площадки подготовили насыщенные программы. Но, по словам мэра Сергея Собянина, грандиозных массовых мероприятий в этом году не планируется, передает телеканал «360».