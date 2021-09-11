Роскосмос: высоту орбиты МКС изменят перед прибытием «киноэкипажа»

Орбиту Международной космической станции предстоит поднять на 750 метров перед прилетом «киноэкипажа» на корабле «Союз МС-19». Об этом рассказали в Роскосмосе.

Орбиту МКС готовят к съемкам первого художественного фильма. Запуск космического корабля «Союз МС-19» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с Байконура запланирован на 5 октября. К экипажу присоединятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой корабля «Союз МС-18» на 11 сентября запланирована очередная коррекция высоты орбиты МКС», — цитирует телеканал «360».

Согласно информации источника в Роскосмосе, двигатели модуля «Звезда» российского сегмента Международной космической станции включат в 21:54 по московскому времени. Они будут работать 31 секунду, чтобы поднять орбиту.