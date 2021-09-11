«Пытаются вызвать панику»: зачем французские СМИ тиражируют фейки о России в ЦАР

Сфальсифицированный материал от издания Corbeau News, который изобилует фейками и вбросами, направлен лишь на дискредитацию российских специалистов в ЦАР.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем во время пресс-конференции. Его слова обращены порталу Corbeau News, который был заблокирован по решению правительства республики за распространение заведомо ложной информации и антиправительственную деятельность. Издание недавно выпустило очередную лживую статью, порочащую отечественных специалистов.

«В социальных сетях есть отдельные недоброжелатели, связанные, кстати, с разведкой Франции, применяющие самые грязные методы по дискредитации имиджа русских в глазах нации. Хотя наши партнеры демонстрируют только обратное: помогают выбраться из кризиса и нивелировать угрозу со стороны боевиков», — передает Федеральное агентство новостей слова Альберта Ялоке Мокпема.

Пресс-секретарь отметил, что обнародование таких неаргументированных материалов способствует дискредитации отношений Москвы и Банги. Ялоке Мокпем напомнил, что в стране продолжают свои спекуляции некоторые ангажированные медиаресурсы, которые хотят настроить население республики против союзной России. Однако российские инструкторы преследуют цели по содействию гражданам и Правительству ЦАР, поскольку местные власти обратились за помощью к Москве как раз для того, чтобы россияне обучали солдат национальной армии (FACA). Более того, отечественные специалисты находятся на территории Центральноафриканской республики с разрешения Совета Безопасности ООН.